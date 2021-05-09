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Beşiktaş Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü Fatih Karagümrük ile karşılaşacak lider Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. İdmanda Galatasaray maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise ısınma koşularının ardından pas ve şut çalışması yaparak günü noktaladı.

09 Mayıs 2021, Pazar 15:13 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

İdmanda Galatasaray maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise ısınma koşularının ardından pas ve şut çalışması yaparak günü noktaladı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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