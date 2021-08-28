Beşiktaş - Karagümrük CANLI

Son şampiyon Beşiktaş , Süper Lig 'in 3. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.. Siyah-beyazlılar kazanarak, milli araya moralli girmek istiyor. Karagümrük de zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

Maçtan önemli dakikalar:





Beşiktaş - Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu!

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Salih, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Yedekler: Mert, Nkoudou, Oğuzhan, Gökhan, Atiba, Mehmet, Necip, Kenan, Serdar, Güven

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa, Erhun, Kerim Frei, Pesic

Beşiktaş - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. beİN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor 'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

N'Sakala forma giymeyecek

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Fatih Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.