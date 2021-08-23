Beşiktaş-Karagümrük bilet fiyatları açıklandı

Beşiktaş , Süper Lig’in 3. haftasında, 28 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Vodafone Park’ta Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Mücadelenin bilet fiyatları açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Karşılaşmanın biletleri, yarın (24 Ağustos) saat 11.00’de, 2019-20 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlarımız için öncelikli olarak satışa sunulacaktır.

Öncelikli Satın Alım Hakkı

2019-2020 sezonunda Vodafone Park’ta kombinesi olan taraftarlarımız, biletlerini 24 Ağustos Salı günü saat 11.00 ile 25 Ağustos Çarşamaba günü saat 11.00 arasında öncelikli olarak satın alabilirler. Öncelikli alım için ayrılan bilet miktarı, mevcut kapasitenin %50’lik bölümüdür. Vavacars Fatih Karagümrük maçının biletleri, 25 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’de genel satışa sunulacaktır.

Maç Günü HES Kontrolü

Bilet satın alan taraftarlarımızın, son sağlık durumları HES kodu üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır. Sağlık durumunda değişme olan ve bilet satın alma kriterlerine uymayan (Covid 19’a yakalanan veya temaslı olan) taraftarlarımızın biletleri bloke edilecektir. Bileti bloke edilen taraftarlarımız, biletlerini (bilet satın alma kriterlerine uygun) başka bir kişiye transfer edebilecektir. Bu durum taraftarlarımıza SMS ve E-mail olarak bildirilecektir.

Bilet Satın Alımına Dair Önemli Bilgiler

- T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini* tamamlamış, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren HES'in onay verdiği taraftarlarımız stadyuma girebilecektir.

- Covid-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 güne kadar HES onayı ile stadyuma girebilirler.

- 12 yaşını tamamlamış ve henüz aşı yaş grubuna dahil olmamış taraftalarımız, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecektir. Ancak söz konusu yaş grubuna aşı tanımlanması durumunda, 60 gün içerisinde aşı takvimini tamamlamamış kişiler stadyuma giriş yapamayacaklardır.

- Covid-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar stadyuma giremeyecektir.

*Aşı takvimini tamamlamış olmak:

1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak,

2. Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak.

HES uygulamanızın sürümünü güncel olup olmadığını kontrol edin.

Çaykur Rizespor Karşılaşmasında Tribün Kapatma Cezası Alan Blok

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) 19 Ağustos 2021 tarihli toplantısında; 13 Ağustos 2021 tarihinde Süper Lig’in 1. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin-kötü tezahürat nedeniyle bir maçlık tribün kapatma cezası verilmiştir. Çaykur Rizespor karşılaşmasını SPOR TOTO KUZEY ALT 105, 106, 107 ve 108 blokta seyreden taraftarların Passolig kartları bir maç süreyle engellenmiş olup, Vavacars Fatih Karagümrük karşılaşmasını tribünden seyredemeyeceklerdir.

Bilet Fiyatları

1. Kategori: 330TL

2. Kategori: 300TL

3. Kategori: 260TL

4. Kategori: 250TL

5. Kategori: 215TL

6. Kategori: 195TL

7. Kategori: 140TL

8. Kategori: 130TL

VIP 100: 850TL

VIP 101 – 126: 750TL

1903 A-E: 950TL

1903 B-D: 1050TL

1903 C: 1100TL



