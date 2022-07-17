Beşiktaş kampının yıldızları!

Yeni sezon öncesinde Kara Kartal'da ilk kamp etabı Avusturya'da tamamlandı. Burada 3 hazırlık maçı oynayan Siyah- Beyazlılar; Werder Bremen'i 2-1 yendi, ardından Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalırken, önceki gün son hazırlık maçında Mainz 05'i 1-0 mağlup etti. Geride kalan süreçte de ilginç detaylar ortaya çıktı.

Emirhan'a övgü

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve devre arasında Başakşehir'e kiralanan Salih Uçan, performansı ile göz doldurdu. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian Ismael, 28 yaşındaki futbolcu hakkında, "Kesinlikle orta sahada elimizi güçlendirecek bir isim. Ona çok güveniyorum" dedi. Ismael, 19 yaşındaki sağ kanat Emirhan Delibaş için de, "Altyapıda böyle kaliteli oyuncuların olması çok iyi. Ondan bu sene çok faydalanacağız" yorumunda bulundu.

Sağ tarafta sürpriz

tercih Ayrıca forvet hattında da kıyasıya bir rekabet yaşandı. Özellikle Jackson Muleka, yapılan birçok testte Wout Weghorst ve Cenk Tosun'un önünde gözüktü. Öte yandan Ismael, farklı tercihlerde de bulundu. 3'lü savunmayı tercih eden Fransız teknik adam, savunmanın sağında Kenan Karaman'ı denedi. Başarılı hocanın hedefi, bu bölgede Valentin Rosier'e bir alternatif yaratmak.

Süleyman Hatısaru