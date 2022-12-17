Beşiktaş kampına damga vuran 4 futbolcu!

Beşiktaş ’ın Serik’teki çalışmalarını takip eden muhabirimiz Orhan Yıldırım, ön plana çıkan isimleri yazdı... Siyah-Beyazlılar'ın, Antalya kampına dört futbolcunun damga vurduğunu söyleyen Yıldırım takımla ilgili önemli bilgiler verdi.

Güneş kadrodan memnun

Dünya Kupası maçları nedeniyle verilen arayı Antalya’da değerlendiren Beşiktaş 10 günlük kamp sonunda izlediğimiz kadroda tecrübeli isimlerin başarılı performansı dikkat çekti. Kamp boyunca yapılan hazırlık karşılaşmalarında teknik taktik uygulamaları yapan Teknik Direktör Şenol Güneş, genel olarak kadrodan memnun olduğunu ifade ederken çabukluk çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade etti.

İnanılmaz çıkışı ve temposu...

Kamp boyunca başta Gedson olmak üzere hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında verilen görevi yerine getirirken defansif ataklarını ofansif olarak da tamamlarken Cenk Tosun forvette çabukluk ve asistleriyle göz doldurdu. Bu arada Siyah-Beyazlı takımda sezon başı eleştirilen Redmond’un inanılmaz çıkışı ve temposu ise dikkat çekti. Hem defansif hem de ofansif bölgelerdeki aksiyonları ve presi ile Teknik Direktör Şenol Güneş’in gözdesi oldu.

Rekabeti artırdı

Welinton ise hatasız oyunu ile takım içindeki rekabeti yükseltti. Beşiktaş’ın en çok sıkıntı çektiği defans bölgesinde Teknik Direktör Şenol Güneş’in sisteminde yer almayı başardı. Fas milli takımının Fransa ile yaptığı maçta sakatlanarak oyunu terkeden ve birinci derece yırtık tespit edilen Saiss’in salı günü İstanbul’a gelerek doktor kontrolünden geçeceği ve tedavisine devam edileceği belirtildi. Saiss’in sakatlığının uzun sürmesi halinde yerine scout ekipleri tarafından yeni bir oyuncu bakılacağı ifade edildi.