Beşiktaş Kalinic transferinden vazgeçti!

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve Roma'da forma giyen Kalinic ile görüşen Beşiktaş, oyuncunun yüksek ücret talep etmesi sonrasında bu transferden vazgeçti.

25 Ağustos 2020, Salı 09:30 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kalinic transferinden vazgeçti!

İyi bir golcü arayan Beşiktaş, yoğun uğraş verilen Nikola Kalinic transferinden sonuç alamadı. Siyah-beyazlıların Atletico Madrid'den kiralamak istediği oyuncu için menajeriyle yapılan görüşmelerde yüksek rakamlar telaffuz edildi. Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren ve 2.5 milyon Euro alan oyuncu aynı ücreti istedi. Bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'luk sözleşme talep eden 32 yaşındaki santrfora yönetimin yanıtı olumsuz oldu. Kartal, Cisse ve Modeste için görüşmelerini sürdürüyor. (Sabah)

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