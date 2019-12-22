Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor! Son 4 maç 11 gol..

Beşiktaş son dört resmi maçında istediği sonuçları alamadı ve kalesini de koruyamadı. Beşiktaş öncelikle 12.12.2019 tarihinde Wolverhampton karşısında 4-0 kaybeden Beşiktaş, daha sonra lig maçında Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybetti. Hafta içi kupa maçında Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 kaybeden Abdullah Avcı'nın ekibi son olarak Fenerbahçe'ye derbi maçta 3-1 yenildi.

Son dört maçta 11 gol yedi

Beşiktaş böylece son dört resmi maçında dört yenilgi alırken kalesinde de 11 gol görmüş oldu. Beşiktaş bu maçlarda rakiplerine sadece bir gol atabildi.