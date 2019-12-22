Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor! Son 4 maç 11 gol..

Beşiktaş son 4 resmi maçında 4 yenilgi alırken kalesini de gole kapatamadı. Fenerbahçe karşısında da 3-1 kaybeden Abdullah Avcı'nın ekibi son dört resmi maçında 11 gol yedi rakiplerine sadece bir gol atabildi.

22 Aralık 2019, Pazar 21:09
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Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor! Son 4 maç 11 gol..

Beşiktaş son dört resmi maçında istediği sonuçları alamadı ve kalesini de koruyamadı. Beşiktaş öncelikle 12.12.2019 tarihinde Wolverhampton karşısında 4-0 kaybeden Beşiktaş, daha sonra lig maçında Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybetti. Hafta içi kupa maçında Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 kaybeden Abdullah Avcı'nın ekibi son olarak Fenerbahçe'ye derbi maçta 3-1 yenildi.

Son dört maçta 11 gol yedi

Beşiktaş böylece son dört resmi maçında dört yenilgi alırken kalesinde de 11 gol görmüş oldu. Beşiktaş bu maçlarda rakiplerine sadece bir gol atabildi.

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