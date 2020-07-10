Beşiktaş kalecisini buldu! Silviu Lung..

Beşiktaş’ta Lorius Karius, maaşı ödenmediği için mayıs ayında sözleşmesini feshetmişti. Bu gelişme sonrası Sergen Yalçın kaleyi, altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu’na emanet etti. Bir diğer genç file bekçisi Utku Yuvakuran ise yedek kaleci oldu. Ancak yeni sezonda tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak için çalışan yönetim, Silviu Lung’a teklif yaptı.

Senelik 300 bin Euro

Bu sezon Süper Lig’in en çok kurtarış yapan ismi olan Rumen file bekçisinin takımıyla sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş, 31 yaşındaki kaleciye senelik 300 bin Euro maaş ve maç başı ücretiyle 2+1 yıllık teklifte bulundu. Lung’un teklife sıcak baktığı öğrenildi. Sezon bitiminde taraflar son bir görüşme gerçekleştirecek





Orhan Yıldırım