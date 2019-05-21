Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, Kara Kartal’da kısa sürede ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekmişti.

Beşiktaş formasıyla 3’ü ilk 11’de olmak üzere 13 karşılaşmada görev yapan ve 4 gol ile 2 asistlik istatistik yakalayan 30 yaşındaki Japon orta saha oyuncusunun kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli futbolcu konusunda atılacak adımı ilk etapta yeni teknik direktörün kararına bırakmayı hedefleyen yönetimin, başarılı isme talip olan diğer kulüplerin de olmasını göz önünde bulundurup şimdiden çalışma başlattığı bildirildi.

Güneş’in ayrılması planı değiştirdi

Borussia Dortmund’la olan sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan başarılı futbolcu için Beşiktaş’ın, Almanya ekibine 1.5 milyon Euro’luk (10 milyon TL) satın alma teklifinde bulunmaya hazırlandığı kaydedildi. İlk etapta istediği kadar forma şansı bulamaması sebebiyle yoluna Beşiktaş’la devam etme konusunda kararsızlık yaşayan Kagawa’nın, teknik direktör Şenol Güneş’le yolların kesin olarak ayrılacak olması sebebiyle Kara Kartal’la yola devam kararına daha yakın olduğu ifade edildi.

Orhan Yıldırım