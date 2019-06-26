Transferde birçok isimle konuşmasına rağmen, maddi sıkıntılar nedeniyle şu an somut bir sonuç alamayan Beşiktaş Yönetimi, Kagawa transferi için sponsorluk arayışına devam ediyor. Kariyerini İspanya’da devam ettirmek istemesi nedeniyle, Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Japon futbolcu, istediği gibi bir teklif bulamaması durumunda, siyah - beyazlı takıma yeşil ışık yakacak.

Geçmiş dönemdeki sakatlıkları nedeniyle, her maç ilk on birde oynatılamayan ve hamle oyuncusu olarak değerlendirilen Kagawa, transfer edilmesi halinde yine aynı görevi üstlenecek. Başkan Fikret Orman’ın önceki gün yaptığı açıklamalarında da, Kagawa dosyasının henüz kapanmadığı ortaya çıkarken, teknik direktör Abdullah Avcı’dan da bu ismi çok istediği bildirildi.

Temmuz ayı içerisinde Kagawa ile yeniden temasa geçecek olan Beşiktaş Yönetimi, olumlu yanıt alması durumunda Borussia Dortmund ile masaya oturacak. Sponsor da bulunması halinde Kagawa’nın geçmiş dönemdeki sakatlık geçmişi, mali anlamda Beşiktaş’ı riske sokmayacak.

Transferlerde sadece teknik anlamda değil, manevi olarak da taraftarını sevindirmek isteyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu nedenle Japon futbolcu için ayrı bir özen gösteriyor.

(Milliyet)