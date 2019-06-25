Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayını alan yönetim, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık oynayan Kagawa ve Dortmund'da şans bulması zorlaşan Ömer Toprak'ı kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Alman basını, iki oyuncu için de siyah beyazlıların girişimlerinin bulunduğunu doğruladı. Uzak doğu pazarına açılma planları bulunan Beşiktaş'ın bunu Kagawa üzerinden gerçekleştirmek istiyor.

Ömer için de bedelsiz kiralık anlaşması için zemin arandığı belirtildi. Bunun, Dortmund'un hayal ettiğinin çok altında kaldığı da dile getirildi.

Haberde, Kagawa'ya şu ana kadar yurt dışından Beşiktaş'tan başka teklif olmadığı da belirtildi. Başkan Fikret Orman, Kagawa'nın İspanya hayali olduğunu ama temmuzda görüşeceklerini açıkladı.

Kaynak: Akşam