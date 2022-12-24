Süper Lig'in 15'inci hafta mücadelesi için kente gelen Beşiktaş kafilesini havalimanında çok sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Sevgi gösterilerinde bulanan taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolculara çiçek hediye etti.

Taraftarlar ayrıca tezahüratta bulunduğu siyah beyazlılar ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular konaklayacakları otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Berkay Vardar, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli, Kevin Nkoudou, Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Weghorts