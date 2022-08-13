Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi
Spor Toto Süper Lig'in 2'nci hafta maçında pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na saat 19.20’de inen siyah beyazlı takımı az sayıda taraftar karşıladı.
Süper Lig 'in 2'nci haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş , özel uçakla mücadelenin oynanacağı Antalya'ya geldi.
Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na saat 19.20’de inen siyah beyazlı takımı az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar takımlarına destekte bulunurken, Beşiktaş kafilesi kendilerini havalimanında bekleyen otobüse binerek konaklayacağı otele doğru hareket etti.
DHA