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Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci hafta maçında pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na saat 19.20’de inen siyah beyazlı takımı az sayıda taraftar karşıladı.

13 Ağustos 2022, Cumartesi 20:57 Son Güncelleme:
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Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi

Süper Lig 'in 2'nci haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş , özel uçakla mücadelenin oynanacağı Antalya'ya geldi.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na saat 19.20’de inen siyah beyazlı takımı az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar takımlarına destekte bulunurken, Beşiktaş kafilesi kendilerini havalimanında bekleyen otobüse binerek konaklayacağı otele doğru hareket etti.

DHA

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