Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Vodafone ile sözleşme yeniledi

Kadın futbolunu desteklemeyi sürdüren Vodafone Türkiye, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı göğüs ve isim sponsorluğunu bir yıl daha uzatma kararı aldı. Buna göre, Beşiktaş’ın kadın futbolcuları 2022-23 sezonunda da Vodafone’un ismini ve logosunu taşıyarak sahalara çıkmaya devam edecek. Vodafone, geçen yıla göre desteğini iki katına çıkardı.

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi:

“Beşiktaş olarak, ülkemizde olimpiyatlara kadın sporcu gönderen ilk kulüp olduk. 2020-2021 futbol sezonunda hem kadınlarda hem erkeklerde şampiyon olarak yine bir ilki başardık. Türkiye’de kadın futbolunun gelişmesine de sponsorumuz Vodafone ile beraber en büyük katkıyı verdiğimizi söylemek yanlış olmaz. Kadın futbolunda Vodafone ile birlikteliğimizin 11. yılına girdik. Kendileri aynı zamanda geliştirilen projelerle geleceğin sporcularının ortaya çıkmasını da sağlıyorlar.

Kulüpler ve sponsorlar arasındaki işbirliklerinin en güzel örneklerinden biri olarak, geçen yıl 16 farklı ilden 200’ü aşkın kız çocuğunun futbol eğitimine katkıda bulunuldu. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına gösterdikleri çaba ve kulübümüze olan desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. İsim ve göğüs sponsorluğu anlaşmamızın 1 yıl daha uzatılmasından dolayı duyduğum mutluluğu ifade ederken, bu işbirliğinin uzun yıllar daha kadın futboluna katkı sağlayacak şekilde devam etmesini temenni ediyorum.”

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise şöyle konuştu:

“Vodafone olarak, toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bu inançla, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’na 11 yıldır destek vermekten gurur duyuyoruz.

2022-23 sezonunda Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı isim ve göğüs sponsorluğumuzu bir yıl daha uzatma kararı aldık. Ayrıca, spor okullarında futbol eğitimi alan kız çocuklarına destek oluyoruz. Geçen sezon hayata geçirdiğimiz projeyle, futbolda gelişmek ve profesyonel olmak isteyen kız çocuklarının kendilerine yakıştırdıkları her alanda ben varım demelerini teşvik etmeyi hedefliyoruz. Değerli işbirliklerinden dolayı Sayın Başkan nezdinde tüm Beşiktaş camiasına teşekkür ediyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir şirket olarak, kadın futbolunu desteklemeye devam edeceğiz.”

200'Ü AŞKIN KIZ ÇOCUĞUNA DESTEK

Vodafone, geçen sezon Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı sponsorluğunun 10’uncu yılı için özel olarak tasarlanıp üretilen formaların satışından elde edilen yaklaşık 570 bin TL’lik gelirle 16 ilden 200’ü aşkın kız çocuğunun futbol eğitimine katkıda bulundu.

Destek verilen çocuklardan 18’i, Beşiktaş’ın lisanslı futbolcusu olarak Kadın Futbol Altyapı’da oynamaya hak kazandı. Yaşları 12-16 arasında değişen bu çocuklardan 2’si U15 uluslararası turnuvada milli maça çıkarken, 5’i U15 milli takım kampına çağrıldı, 4’ü ise U17 milli takım kampına davet edildi.

CİNSİYETÇİ ALGIYLA MÜCADELE

Vodafone Grubu’nun dünya genelinde başlattığı “Ben Varım” hareketiyle, genellikle erkeklerle özdeşleştirilen alanlarda kadınların da var olduğunun gösterilmesi ve cinsiyetçi algının kırılması hedefleniyor. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan cinsiyetçi yapının değişmesini hedefleyen Vodafone, kadınların kendilerine yakıştırdıkları her alanda “Ben Varım” demelerini teşvik ediyor.