Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi arenasında!

Dünyada ve Türkiye’de kadınların karşılaştığı sorunların başında gelen ‘cinsiyetçilik’, “Kadınlar futbol oynayamaz” gibi cehalet kokan bir anlayış nedeniyle yıllarca kadınları futboldan uzak tuttu. Ancak her alanda olduğu gibi, futbolda da bu eril zihniyetin karşısına çıkan kadınlar, futbolun sadece bir erkek oyunu olamayacağını ispatlamak için var gücüyle mücadele etmeye devam ediyor.

Ülkemizde bu mücadelenin en önemli temsilcilerinden olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, nam-ı diğer ‘Kartaliçeler’ “Kadınlar futboldan ne anlar” zihniyetine tokat gibi bir yanıt vermek için ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmeye hazırlanıyor.

Hollanda’da düzenlenecek turnuvaya Türkiye şampiyonu unvanıyla katılacak olan siyah beyazlılar, yoğun bir kamp dönemi geçirdi ve bugün oynayacakları ilk maça hazır durumdalar. Sözcü Skor'dan Alican Özcan bu önemli maçlar öncesinde Siyah-Beyazlı ekiple özel bir röportaj gerçekleştirdi...

Teknik Direktör Mutlucan Zavotçu ve deneyimli futbolcu Sevgi Çınar’la yaptığımız sohbette, yaşadıkları zorluklara rağmen Türkiye’de kadın futbolunun var olma mücadelesinin ne boyutta olduğunu gözler önüne serdik.

25 YAŞINDA 7. ŞAMPİYONLAR LİGİ

Beşiktaş’ın sağ açık mevkiisinde forma giyen ve aynı zamanda milli takım oyuncusu da olan 25 yaşındaki Sevgi Çınar, 7. Şampiyonlar Ligi serüvenine siyah beyazlı formayla katılacak olmanın sevincini yaşıyor.

“Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini kullanan Çınar “Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. İnşallah Şampiyonlar Ligi’nde tur atlayıp ülkemize dönmeyi hedefliyoruz. Öncelik orası, sonra lig için şampiyonluğu düşünüyoruz” diyerek turnuvaya odaklandıklarını belirtti.

“KEŞKE DİĞER BÜYÜK TAKIMLAR DA KADIN FUTBOL ŞUBESİ KURSA”

İstanbul’un üç büyük takımı arasında sadece Beşiktaş’ın kadın futbol takımı bulunuyor. Galatasaray bir dönem açtığı şubeyi ekonomik gerekçeleri sebep göstererek kapatırken Fenerbahçe ise henüz bu konuya ilişkin herhangi bir girişimde bulunmadı.

Bu konuda sitemde bulunan Çınar şu ifadeleri kullanıyor:

“Keşke diğer büyük takımlarımız da Beşiktaş gibi kadın futbolu birimi açsalar. Ekonomik olarak da sorunlarımızın çözülmesini isteriz ama bence öncelikle manevi yönden çözülmesini isterdim. Şu anlamda söylüyorum. Bizim de maçlarımız kanallarda yayınlansın, herkes bizi desteklesin, kadın futbolunun var olduğu bilinsin. Sadece Dünya Kupası ile değil Türkiye’de de kadın futbolunun var olduğu bilinsin isterim”

“SADECE FUTBOLA ODAKLANSAK DAHA ÇOK BAŞARI SAĞLARIZ”

Ekonomik zorluklar nedeniyle futbol dışında başka işlerle uğraşmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Çınar, “Birçok ülkede gelişmişlik düzeyi çok yüksek. Kadınlar orada bu işi meslek olarak yapıyor. Biz maalesef Türkiye’de meslek olarak yapamıyoruz çünkü çok büyük gelirleri yok. Ekstradan gelirimiz olması gerekiyor. Kimilerimiz öğretmenlik, kimimiz antrenörlük yapıyor. Aslında her şeyi bırakıp futbola odaklansak daha çok başarı sağlarız. Biz de Şampiyonlar Ligi finali oynarız, Dünya Kupası finallerinde oynarız ama bizim eksikliğimiz ekonomik yönden değil diyorum ama biraz da öyle” şeklinde konuştu.

“ABD OYUNCULARI GİBİ BAŞKALDIRAMAYIZ AMA…”

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası’nı kazanan ABD Kadın Milli Futbol Takımı’nın kaptanı Megan Rapinoe’nin “Şampiyon olursak Beyaz Saray’a gitmeyeceğiz” açıklaması bütün dünyada yankı uyandırmıştı.

ABD’li oyuncular eşit ücret talebiyle birçok protestoda bulunurken Türkiye’deki durumla ilgili olarak Çınar şu açıklamayı yapıyor;

“ABD’nin başkaldırması, Beyaz Saray’a gitmeyiz demesi, bu tip şeyleri biz asla yapamayız. Siz de biliyorsunuz. Ama Türkiye’de tek istediğim şeylerden birisi kadın futbolunun yaygınlaşması. Geçenlerde vize işlemlerinde bir olay yaşadık. Birisi ‘futbol mu oynuyorsunuz, kadın futbolcu musunuz?’ diye sordu. Yani bizim erkeğe benzer bir tarafımız var mı? Hayır. Ama bilinmediği ve yaygınlaşmadığı için bu şekilde devam ediyor. Ekonomiden önce yaygınlaşsın, sonrasında zaten ekonomi otomatik olarak kendiliğinden artacak diye düşünüyorum”

“TÜRK KADININI TEMSİL EDECEĞİMİZ İÇİN GURURLUYUZ”

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın kurulduğu 2012 yılından bu yana ekibin başında olan teknik direktör Mutlucan Zavotçu, ilk kez katılacakları Şampiyonlar Ligi serüveni öncesinde tatlı bir heyecanları olduğunu dile getirdi.

En iyi sonuçlarla ülkeye dönmek istediklerini söyleyen Zavotçu, “Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi, hem camiamızı hem oyuncularımızla beraber Türk kadınını temsil edeceğimiz için çok gururluyuz, mutluyuz. Aynı zamanda çok büyük bir heyecan taşıyoruz. İlk defa bu branşta ülkemizi ve camiamızı temsil edeceğiz. Onun tatlı bir telaşı var. Elimizden geleni yapıp en iyi sonuçlarla döneceğimizi düşünüyorum” dedi.

İşte Zavotçu ile gerçekleştirdiğimiz soru cevap kısmı;

– Avrupa takımları ile rekabet edebilecek düzeyde miyiz?

“Oyuncu havuzu olarak yeterliyiz. Her branşta olduğu gibi kadın futbolunda da çok yetenekli oyuncularımız var. Endişemiz ya da çekindiğimiz bir nokta yok. Kızlarımıza güveniyoruz. Hatta birçok ülkeden de daha yetenekli oyunculara sahibiz. Sadece Avrupa’daki birçok ülke kadın futboluyla ilgili devrimini tamamladı. Üst seviyelerde oynanıyor ve liglerin kalitesi yüksek. Maalesef bizim ülkemizde o noktalara ulaşmadı ligin kalitesi. Maç temposu ve koşu mesafesi olarak gerideyiz. Bu konular belki zorlayabilir ama biz de Beşiktaş camiası çatısı altındayız ve profesyonel şekilde çalışıyoruz ve açığı kapatmaya çalışıyoruz. Hollanda, Ermenistan ve Polonya şampiyonu gibi takımlar var ama biz de Türkiye şampiyonuyuz, biz de Beşiktaş’ız. Grubu diğer takımlar için zorlu hale getireceğimizi düşünüyorum”

– Kadın futbolunda ilerleme kaydedebildik mi?

“2012 yılının Kasım ayında başladık çalışmalara. Federasyon ve UEFA’nın uyguladığı bir proje vardı. Bu döneme geldiğimizde çok büyük gelişimler oldu. 5 ayrı kategoride oyuncularımız var. 2011 doğumlu minik kızlarımızdan, A takım seviyesine kadar 100 üzerinde lisanslı sporcumuz var. Milli takımlara en çok oyuncu gönderen kulübüz. Bizimle lisans çıkarmış 7 senelik süreci beraber geçirdiğimiz oyuncuların neredeyse tamamı üniversite oyuncusu oldu. Ligin kalitesini de yukarı çektik. Bu konuta mütevazi olmamıza gerek yok”

– Kadın futboluna karşı olan ön yargıları aşmak için ne yapmak gerekir?

“Kadın futboluna negatif bakış açısıyla bakan insanlar dünyada her yerde var. Cahilin memleketi yok maalesef. Ülkemizde iyiye doğru ilerlediğini söyleyebilirim. Bizim için sosyal sorumluluk projesi bu. Her geçen gün de büyüyor. Bu Beşiktaş’ın tek başına sırtlayacağı, tek başına üst seviyelere taşıyacağı durum değil. Diğer köklü kulüplerin de kadın futbol şubesi açması gerektiğini düşünüyorum. TFF de olumlu projeler üretiyor ve yeni bir yapılanma ile kadın futbol departmanının kurulmasıyla Avrupa’yla aramızdaki mesafeyi kapatırız diye düşünüyorum”

– Ekonomik zorluklar motivasyonu düşürüyor mu?

“Motivasyonumuzu düşürmüyor çünkü hızlı bir ilerleme var. Hem oyuncu havuzu, hem kalite hem de toplumun ilgisi bakımından. Ama yurt dışı ile kıyaslandığımızda çok gerilerdeyiz. Norveç, Danimarka, Amerika, Almanya gibi ülkelerde ilgi büyük olduğu için yaptıkları protestolarla istediklerini elde ediyorlar. Ama bizim ülkemizde henüz o noktaya gelemediğimiz için protesto etmek gibi bir lüksümüz yok. Elimizden geldiğince kadın futbolunu göz önüne çıkartarak, kadınların futbol oynamasının ne kadar faydalı bir şey olduğunu gösterip, gereken desteği almanın çabası içerisindeyiz. Hala kadınlar futbol oynar mı diye çağ dışı bir düşünceyle tartışılırken, üniversiteler ve UEFA yaptığı projelerle, küçük kız çocuklarının futbol oynamasının onların özgüvenine, problem çözebilme kabiliyetine, toplum içinde kendini ifade edebilme yeteneğine fayda sağladığı bilimsel olarak kanıtlandığı için zaten bu yapılmalı. Umarım bizim ülkemizde de gelişir”

– Erkek ve kadın futbolcular arasında fark var mı?

“Hem erkek hem kadın takımlarıyla çalıştım arada çok fark yok. Ufak tefek ince nüanslar var. Dikkat etmemiz gereken konular var. Çok narinler. Ben de kız çocuğu babasıyım. Oğlum da var ama kıza çok daha fazla dikkat etmen gerekiyor. Çok narin, zarif. Bizim bir segment üstümüz denecek canlılar. Ama çok büyük bir fark yok. Futbolda bazen adrenalinin yükseldiği, sağlıklı düşünemediğimiz anlar oluyor. Erkeklerle çok fark yok. Ama hitap ve zerafet anlamında daha dikkatli olmak gerekiyor”

– Kadın futbolunun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Giderilmesi gereken eksikler neler?

“Maalesef kadın futbolunun gereksiz olduğunu, kadınların futbol oynamasının tartışıldığı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Yakın zamanda stadımızda Liverpool-Chelsea Süper Kupa maçı var. UEFA maça kadın hakem atadı. Kadın futboluna gönderilen bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Kadın futbolunun geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası’nı milyarlarca insan izledi. Ama bunlar bir proje sonucu gelinen noktalar. Hollanda-ABD finali izledik. Bu ülkelerin çizdiği projeler var ve bu şekilde oralara gidiyorlar. Ülkemizde bunun eksikliğini yaşıyoruz. Doğru projelerle dünyada saygın bir yere gelebiliriz çok büyük bir potansiyeliz. Basının gösterdiği ilgi ile birlikte sponsorluk desteği artıyor. Bunlar motive ediyor. Köklü kulüplerimizin, asırlık çınarların Beşiktaş ile birlikte kadın futbol şubelerini açmaları gerektiğini düşünüyorum”

– Taraftarların bakış açısı nasıl?

“Beşiktaş camiasının büyüklüğü taraftarıyla olan bütünlüğünden de kaynaklanıyor. Beşiktaş taraftarının sosyal yönünün daha ağır olduğunu düşünüyorum. Bize her zaman destek oldular, hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Dünyanın, Türkiye’nin neresine gidersek gidelim taraftarımız var ve bize destek oluyor. Ama maalesef istemediğimiz durumlarla da karşılaşıyor. Zaman zaman küfürlü tezahüratlar oluyor. Bu sadece bizim taraftarımıza özgü değil tabi. Daha dikkatli olursak faydalı olabilir. Kızlar daha narin olduğu için o agresiflikten olumsuz yönde etkilenip, taraftarın vereceği güçten faydalanamayabiliyoruz”

– Erkek takımı çalıştırmayı düşünüyor musunuz?

“Bir çocuk tek başına büyümüyor tabii. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı benim 3 çocuğumdan biri gibi. Doğum aşamasından bugüne kadar beraberiz. Yüzlerce oyuncuyla, birçok yönetici ile çalıştık. Camiamızla buraya kadar getirdik. Beşiktaş’ta uzun yıllar çalışmak isterim ancak yakın zamanda veya gelecekte nereye gider yolumuz bilemiyorum. Benim de kurduğum hayaller var. Ancak burada yapmamız gerekenlerin bitmediğini düşünüyorum. Umarım o hayalleri gerçekleştiririz ve sonra diğer hayallerin peşine gideriz”

– Son olarak taraftarlarınıza bir mesajınız var mı?

“Hollanda’da yalnız kalmayacağımızı düşünüyorum. Almanya sınırına yakın bir yerde oynayacağız turnuvayı. Bizi arayıp soruyorlar ve bizi yalnız bırakacaklarını düşünmüyorum. 7’sinde, 10’unda ve 13 Ağustos’ta 3 tane maç oynayacağız. O üç maça da taraftarların geleceğini biliyorum. Buradan onlara da çağrı yapıyorum. Bizi yalnız bırakmasınlar. Onlar varken o gücü hissediyoruz. Umarım yalnız kalmayız”

BEŞİKTAŞ’IN MAÇ PROGRAMI

2018–2019 yılı Türkiye Kadınlar Futbol Ligi Şampiyonu Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Avrupa'nın en iyi kadın futbol takımlarıyla mücadele edecek.

40 ayrı takımın ön eleme maçlarına katılacağı organizasyonda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, ilk maçını 7 Ağustos’ta Polonyalı takım GKS Gornik Leczna ile yapacak.

10 Ağustos’ta Hollandalı Twente Vrouwen takımıyla karşı karşıya gelecek olan siyah beyazlıların üçüncü maçı ise 13 Ağustos’ta Ermenistan’ın Alashkert kadın futbol takımıyla gerçekleşecek.