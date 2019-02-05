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Beşiktaş kadın CS: GO takımının yeni turnuvası Intel Challenge Katowice 2019

Beşiktaş Esports kadın CS: GO takımının yeni turnuvası belli oldu.

05 Şubat 2019, Salı 17:44
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Beşiktaş kadın CS: GO takımının yeni turnuvası Intel Challenge Katowice 2019

Başarılı bir kadın CS: GO takımı kuran Beşiktaş Esports, yeni turnuvasına katılmaya hazırlanıyor. Polonya’da düzenlenecek olan turnuva 28 Şubat’ta başlıyor.

28 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında Polonya’nın Katoviçe kentinde düzenlenecek olan Intel Challenge Katowice 2019 turnuvası toplam 50 bin dolar ödüle sahip. 8 kadın CS: GO takımının mücadele edeceği turnuvada temsilcimiz Beşiktaş Esports da yer alacak.

Turnuvanın formatı, detayları ve hakkında daha fazla bilgiler yakın zamanda ortaya çıkacak. Playerbros’u takip etmeyi unutmayın.

Kaynak: Playerbros

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