Kadrosuna 1 stoper 1 de kanat oyuncusu katmayı planlayan Beşiktaş , arayışlarını sürdürüyor.

Savunmasını yerli bir isimle güçlendirmek isteyen siyah beyazlı ekip, Koray Günter ile temasa geçmiş ancak anlaşma sağlayamamıştı. .

TRT Spor'un haberine göre; yönetimin, ilerleyen günlerde Kaan Ayhan için için nabız yoklaması bekleniyor. Sassuolo ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor.

Ancak İtalyan ekibinin isteyeceği bonservis, transferde belirleyici faktör olacak.

Kaan'ı geçtiğimiz dönemlerde kiralamaya sıcak bakmayan Sassuolo, 27 yaşındaki futbolcu için 8 milyon avro talep etmişti. Milli oyuncu için bu rakama yakın bir bonservis istenmesi durumunda transfer gerçekleşmeyecek.

Galatasaray da peşinde

Transfer döneminde bir ara yerli bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Aslan, uzunca bir süre Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için uğraştı. Fakat İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo ile yapılan temaslarda bir türlü orta yol bulunamadı. Cim Bom, Yeşil-Siyahlı kulübün kapısını yeniden çalacak. Kaan için 6 milyon Euro isteyen Çizme ekibine 3 milyon Euro'nun yanında bonuslar teklif edilecek. Daha önce kiralama önerisinde bulunan SarıKırmızılılar, milli savunmacıyı bu kez bonservisiyle katma konusunda da hayli kararlı. Yeni bir teklif hazırlayan Aslan'ın, önümüzdeki günlerde İtalya'ya çıkarma yapması bekleniyor.

Bu arada pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'a, Josef De Souza'dan iyi haber geldi.

Brezilyalı futbolcunun sakatlığının geçtiği ve takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.