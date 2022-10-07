Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Beşiktaş 'ta forma giyen Josef de Souza'nın Brezilya ekiplerinin transfer listesinde olduğu gündeme geldi. Siyah-Beyazlıların kaptanının geleceği merak konusu olurken, yönetimin bu konuda harekete geçtiği öğrenildi.

Beşiktaş teknik heyeti, Brezilyalı futbolcunun performansından ve enerjisinden gayet memnun. Teknik heyet ile aynı düşüncede olan yönetim, Josef de Souza ile Dünya Kupası arasında özel bir görüşme yapacak.

Josef, Ankaragücü maçında yaşananlardan sonra gelecek sezon takımda kalmayacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ancak; Siyah- Beyazlı yönetim Josef de Souza'nın kararının değişeceğini düşünüyor...





Takvim'de yer alan haber göre; daha önce Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Kontratı sezon sonunda bitecek olan Josef'in devam etmesi adına 'uzatma' opsiyonu için görüşmeler yapılacak.

BAŞKAN GÖRÜŞÜYOR

Başta Başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı olmak üzere yönetim, Brezilyalı futbolcuyla hemen hemen her gün görüşmede bulunuyor.

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA HOLİGANI ENGELLEDİ, CEZA ALDI

Süper Lig 'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü- Beşiktaş karşılaşmasının son düdüğünün ardından bir Sarı-Lacivertli taraftar sahaya atlamış ve Siyah-Beyazlı futbolcular Salih Uçan ile Cenk Tosun'a saldırmıştı. Bu saldırı sonrasında da takım kaptanı Josef de Souza saldırganı arkadaşlarının yanından uzaklaştırmıştı. Yaptığı bu hareket nedeniyle Brezilyalı futbolcu PFDK tarafından 1 maç ceza aldı. Beşiktaş, bu karara itirazda bulunsa da Tahkim Kurulu itirazı reddetti ve cezayı onadı.

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GREMIO İSTİYOR

Brezilya Serie B ekiplerinden Gremio, sezon sonunda Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erecek olan Josef de Souza'yı transfer listesine aldı.

SOUZA TARAFTARIN HAYRAN OLDUĞU BİR İSİM

Souza, şu anda Türkiye'de Beşiktaş forması giyiyor. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Grêmio'da iz bıraktı ve taraftarların hayran olduğu biri.

JOSEF'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Öte yandan, bu sezon siyah-beyazlı takımla 3 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki oyuncu 204 dakika sahada kaldı.

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