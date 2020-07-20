Beşiktaş, Jordon Ibe transferini bitiriyor!

Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 2-0 kazanılan Fenerbahçe maçı sonrası 8-10 oyuncu alacağı açıklanan Beşiktaş'la ilgili Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan The Telegraph gazetesi, bonservisi elinde olan Jordon Ibe'ın Siyah Beyazlılar'a çok yakın olduğunu duyurdu.

Haberde kariyerine yurt dışında devam edeceği belirtilen 24 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmaya en yakın kulübün Beşiktaş olduğu ifade edildi.

Profesyonel futbolculuk yaşantısına altyapısından yetiştiği Liverpool'da başlayan sağ açık oyuncusu, Birmingham ve Derby County'e kiralandıktan sonra 2016 yazında 18 milyon euro karşılığında Bournemouth'un yolunu tutmuştu. Kulübüyle kontratı sona eren ve boşta olan Ibe, bu sezon yalnızca dört maça çıkabildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler