Beşiktaş'ın 1990'lı yılların sonunda Hollandalı iki oyuncuyu transfer etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama, profesyonel futbolu yıllar önce bırakan 47 yaşındaki eski sağ kanat oyuncuyu Jeffrey Talan'dan geldi.

Radio Camataru'ya konuşan Talan, Heerenveen'de forma giydiği dönemde Siyah Beyazlılar'ın hem kendisi hem de kaleci Hans Vonk ile ilgilendiğini söylerken "Beşiktaş, o dönem bir oyuncu ve bir kaleci arıyordu ve biz de transfer için uygun isimlerdik. Bir ilgi gösterdiler ancak herhangi bir somut görüşme olmadı." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler