Beşiktaş Jeff Hendrick transferi için düğmeye bastı
Beşiktaş transfer haberi... Sergen Yalçın, Adem Ljajic’in inişli çıkışlı performansı nedeniyle yönetimden 10 numara istemişti. Aradığı ismi İngiltere’de bulan Beşiktaş, Burnley’le sözleşmesi sona eren Jeff Hendrick için düğmeye bastı. İrlandalı oyuncu, yıllık 3.5 milyon Euro’dan 3 senelik anlaşma talep ederken, Kara Kartal 2 milyon Euro önerdi, beklemeye geçti.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan ve bu nedenle güçlü ve alternatifli bir takım kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar transferde gaza bastı. Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda istikrarsız performans gösteren Adem Ljajiç’in yerine 10 numara arayışları başlamıştı. Beşiktaş aradığı ismi İngiltere’de buldu: Jeff Hendrick...
İstanbul’a sıcak bakıyor
Ada temsilcisi Burnley’le sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncuyla ilk temas kuruldu. İrlandalı oyuncu, İstanbul’da yaşamaya olumlu baktığını belirtirken, Siyah-Beyazlılar’dan 3 senelik sözleşme ve yıllık 700 bin Euro garanti ücret talep etti. Yönetim rakamı çok buldu ve Hendrick’e 2 milyon Euro önerdi. Yıldız ora saha bu öneriyi kabul ederse imza için Türkiye’ye gelecek.
Orhan Yıldırım