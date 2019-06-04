Beşiktaş, Japonya’da turnuvaya gidiyor

Başkan Fikret Orman, Uzakdoğu turuna çok önem veriyor... Yeni sezon öncesinde Japonya’da düzenlenecek özel bir turnuvaya Siyah-Beyazlılar’ı da dahil etmeyi planlayan Orman’ın, bu düşüncesini teknik direktör Abdullah Avcı’yla da paylaştığı bildirildi. Bu gelişme sonrasında Avcı’nın, Japonya’da yapılması düşünülen turnuvanın kesin tarihlerinin belli olmasının ardından diğer kamp programlarını buna göre yapacağı bildirildi.

Avcı’nın 4-5 Temmuz’da başlatmayı düşündüğü sezon çalışmalarında ligin başlayacağı 16 Ağustos’a kadar geçecek 45 günde 7 veya 8 tane hazırlık maçı yapmayı istediği de gelen bilgiler arasında.