Portekiz gazetesi A Bola'da yer alan habere göre; Porto, Aboubakar'ı 7 milyon Euro bonservis bedeliği karşılığında serbest bırakmak istiyor. 28 yaşındaki yıldız oyuncu sakatlığını atlattıktan sonra Soares, Marega ve Ze Luis gibi önemli isimlerin gölgesi altına kalmış ve yeteri kadar süre bulamamıştı.

En çok kazananlardan

Kamerunlu yıldızın Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. Aboubakar takımın en çok kazanan oyuncuları arasında yer alıyor.

8 maç 2 gol

Öte yandan bu sezon 8 maçta sahaya çıkan tecrübeli forvet 2 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın transfer listesinde mi?

Bilindiği üzere Aboubakar'ın ismi uzun süredir eski takımı Beşiktaş ile anılıyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Beşiktaş kulübü yöneticisi Erdal Torunoğulları da açıklamalarda bulunmuştu.

"Aboubakar'ın sakatlıkları var"

Torunoğulları, "Aboubakar'ın sakatlıkları var uzun süredir. Beşiktaş'ta çok verimli olan oyuncular ne yazık ki gittikleri yerde istikrar sağlayamadılar" şeklinde açıklama yapmıştı.