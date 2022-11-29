Beşiktaş istedi, Vitor Pereira devreye girdi! Anderson Talisca savaşı!
Brezilya Serie A Ligi ekibi Corinthians'tan ayrılan ve rakip Flamengo'nun yolunu tutmaya yakın olan Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın kulüpten istediği ilk isim belli oldu: Anderson Talisca. Beşiktaş'ın da gündeminde olan Talisca için kırmızı siyahlı kulüp görüşmelere başladı.
Geçen sezonun başında Fenerbahçe 'nin başına geçen ancak alınan kötü skorların faturası kendisine kesilelerek yolların ayrıldığı Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, devre arasında Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians'ın başına geçmişti.
Corinthians ile 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştırıcı, Brezilya Kupası'nda finalde Flamengo'ya penaltı atışlarında kaybederek 2. olmuştu.
Brezilya Serie A'da ise sezonu 65 puanla 4. sırada tamamlayan Pereira, kulüp içinde yaşanan gerginlikler nedeniyle takımla olan sözleşmesini uzatmak istememiş ve sezonun tamamlanmasıyla birlikte yollar ayrılmıştı.
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RAKİBE İMZA ATMAYA YAKIN
Brezilya Kupası'nın finalinde Flamengo'ya kaybeden Pereira, bu kez kaybettiği takımda kazanmak için teknik direktör olarak göreve başlamaya hazırlanıyor. Flamengo Portekizli çalıştırıcıyı takımın başına geçirmek için kendisiyle görüşmelerde bulunuyor.
CORİNTİHANS'TA 63 MAÇTA 1.63 PUAN ORTALAMASI
Corintihans'ın başında 63 maça çıkan Vitor Pereira 1,63'lük puan ortalaması yakaladı. 57 yaşındaki teknik adam Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynattı. Finali de penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.
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İSTEDİĞİ İSİM ORTAYA ÇIKTI
Brezilya basınında yer alan haberlerde, Flamengo ile görüşmeler gerçekleştiren Vitor Pereira'nın bu görüşmeler içerisinde transferden de konuşulduğu ortaya çıktı. Hatta Pereira, Flamengo yönetime istediği ilk ismi verdi. Bu isim Süper Lig'den Beşiktaş 'ın da yakından tanıdığı bir isim: Anderson Talisca.
Flamengo'nun hedeflerinden birisi olan Anderson Talisca'nın gelecek sezon Brezilya ekibinde forma giymeye yakın olduğu ifade edildi. Bunun için çalışmalara başlayan yönetim Talisca'nın kulübü Al Nassr yönetimi ile sıkı pazarlık içerisine girdi.
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EN YÜKSEK MAAŞI ALIYOR
Suudi Arabistan Ligi'nde şu an Anderson Talisca en yüksek maaşı alıyor. 28 yaşındaki yıldız futbolcunun adı Beşiktaş'la da yeniden anıldı. Flamengo'nun ısrarla istediği Talisca için kulübü Al Nassr yüksek bir bonservis bekliyor. Flamengo'nun futboldan sorumlu başkan yardımcısı Marcos Braz ve sportif direktör Bruno Spindel'in bu transfer için gerekli maddi şartları sağlamak için çalışmalara başlandığı ifade ediliyor.
BONSERVİSİYLE GÖNDERMEK İSTİYORLAR
Brezilya ekibinin ilk hedefi Talisca'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak. Talisca'nın Haziran 2024 yılında Al Nassr ile olan sözleşmesi sona erecek. Suudi ekibi kiralık anlaşmaya sıcak bakmıyor. Al Nassr yetkilileri, 28 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle birlikte göndermek istiyor.
Flamengo bu transferi bitirmesi için menajer Giuliano Bertolucci'yi görevlendirdi. Bertolucci'nin Arapları ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği haberde ifade edildi. Transfer için ortaya atılan rakamlar henüz netlik kazanmadı.
BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR
Şenol Güneş'in siyah beyazlı kulübün başına geçmesi sonrasında belirlediği transfer listesindeki isimler arasında yer alıyor Anderson Talisca. Her ne kadar yüksek maaşı ve bonservis sorunu olsa da yönetimin bu sorunları çözmesi yönünde adımlar attığı da biliniyor. Tecrübeli teknik adamın Beşiktaş'taki ilk döneminde de fırtına gibi esen Talisca'yı kadroya katmak için yönetim sonuna kadar uğraşmayı hedefliyor.