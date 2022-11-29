Valerien Ismael'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına Şenol Güneş'i getiren Siyah-Beyazlılar tecrübeli hocayla birlikte yeni bir sayfa açtı. 5-2'lik Ümraniyespor galibiyetiyle moral bulan Kara Kartal 2-1'lik Galatasaray mağlubiyeti yaşasa da camiaya gelecek adına umut verdi.

Gözünü zirveye diken ve Dünya Kupası arası sonrasında seri galibiyetler almayı hedefleyen Beşiktaş bu arayı kısa bir kamp dönemi olarak görüyor. Bu doğrultuda günde çift idmanla hazırlanan Siyah-Beyazlılar bugün Süper Lig ekibi İstanbulspor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Özel mücadele S Sport'tan naklen yayınlanacak.



