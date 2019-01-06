Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle,

Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin’i kadrosuna kattı.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin’e başarılar dileriz.

Hollanda'nın PSV takımından 350 bin Euro bedelle transfer edilen Mirin, geçen sezon başında da Beşiktaş'ın transfer listesinde yer almış, 4.5 milyon Euro önerilmesine rağmen transfer gerçekleşmemişti. PSV'de Cocu'nun Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra yeni teknik adam Van Bommel'in planları içerisinde yer alman Mirin, kulübeye mahkum olmuştu. Geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyen ve 2gol 2 asistle oynayan Fransız stoper bu sezon ise sadece 6 resmi karşılaşmada forma giyebildi.

NICOLAS ISİMAT MİRİN KİMDİR?