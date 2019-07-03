Beşiktaş iptal etti Eskişehirspor bedavaya gidiyor

Çapa, Beşiktaş için ayarlanan ve organizatör tarafından ücreti ödenen Polonya kampının, siyah-beyazlıların Japonya´dan iyi teklif alması üzerine, arkadaşı sayesinde ücretsiz olarak kendilerine sunulduğunu ifade ederek, "Beşiktaş için organize ettikleri kampı ayarladıklarını ancak onlara Japonya´dan iyi bir teklif geldiğini söyledi. Bundan dolayı da Beşiktaş´ın Japonya´ya gideceğini, Polonya kampının ücretinin ödendiğini, bize herhangi bir maliyeti olmayacağını ifade ederek, gitmek isteyip istemeyeceğimizi sordu. Böyle bir ortamda bu organizasyonu kendimizin yapması mümkün değil. Bu sadece ikili ilişkilerden kaynaklanan bir oluşum" dedi. (Sözcü/Skor)