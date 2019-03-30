Beşiktaş ilk transferini kaleye yapacak! Listedeki ilk isim Fabri!

Mayıs ayında yapacağı kongre ile yeni bir döneme başlayacak ve teknik direktör değişikliğine gidecek olan Beşiktaş’ta çalışmalar sessiz sürdürülüyor. Başkan Fikret Orman’ın kongrede yeniden başkan olarak seçilmesi yüksek olasılık olarak görülürken, bunun farkında olan Beşiktaş Başkanı’nın yeni sezon çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Teknik adam konusunda fikir birliğine varmak için çaba harcayan yönetim, takımdan ayrılacak ve katılacak isimleri belirlemeye çalışıyor. İlk hamlesini kaleye yapmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, birçok ismi masaya getirdikten sonra listeyi eledi. Kaleci konusunda Loris Karius’tan istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, kaleci seçiminde iki seçenek üzerinde yoğunlaştı.

Yönetimin, Altınordu’nun 25 yaşındaki kalecisi Erce Kardeşler için nabız yokladığı, Premier Lig ekiplerinden Fulham’a sattığı Fabri’yi de listeye aldığı öğrenildi. Başkan Fikret Orman’ın da Fabri konusuna olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

GİDERKEN AĞLAMIŞTI

Beşiktaş’a 2016-2017 sezonun başında Deportivo La Coruna’dan bedelsiz olarak transfer edilen ve siyah-beyazlı forma ile şampiyonluk yaşayan İspanyol kaleci, bu sezonun başında Premier Lig ekiplerinden Fulham’a transfer olmuştu. 6 milyon Euro karşılığında Ada’nın yolunu tutan Fabri, Beşiktaş’tan ayrılırken ağlamış ve, “Türk insanına, beni sevenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş’ın bana kattıklarını hiçbir zaman unutmayacağım. Nereye gidersem gideyim Beşiktaş bir taraftar kazandı. Bu kadar güzel yaşananlardan sonra ayrılmak çok zor. Ama iki taraf için de iyi bir ayrılık olarak görüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Fulham forması ile çıktığı ilk 2 maçta kötü bir performans sergileyen ve daha sonra kadro şansı bulamayan Fabri’nin de İngiltere’den ayrılarak Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Fabri’nin Fuham ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Yeni Şafak