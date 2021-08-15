Beşiktaş ilk sınavı geçti! İşte spor yazarlarının yorumları...

Spor yazarları, Siyah Beyazlılar'ın 3-0’lık Çaykur Rize galibiyetini böyle yorumladı...

Cem Dizdar (Fanatik) Elini kolunu sallayarak kazandı

20 dakikada izlediğim oyun beni heyecanlandırınca kendime, “Sezon iyi başladı inşallah böyle devam eder” dedim ama hevesim uzun sürmedi. İşler kısa sürede “ülke normalleri”ne döndü. Belli ki bu sezon da geçmişte olduğu gibi bol bol böyle temposuz, pozisyonsuz maç izleyeceğiz. Çünkü, her takım kendi rakiplerinin kim olduğuna karar vermiş olacak! Bu nedenle geçen seneki şampiyon kadroyu koruyan ve takviye yapan Beşiktaş açılış maçını elini kolunu sallayarak kazanmayı bildi.

Ali Ece (Fanatik) Loading %70

Sezonun ilk maçında Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde en büyük kozlarından olan seri tek pas futbolunu büyük ölçüde sergilemeyi başardı. Belki pas temposu geçen sezonun zirve maçlarının biraz gerisinde kaldı ama yeni transferlerin adaptasyon süreci tamamlanınca tempo geçen sezonkinden bile yükseğe çıkabilir. Ghezzal henüz yükleniyor, özellikle Alex Teixeira ile beraber kuracakları teknik ortaklık Beşiktaş’ı geçen sezonun da bir gömlek üstü seviyeye çıkartabilir.

Erman Özgür (Fanatik) Geçen sezonu hatırlattı

Beşiktaş, topa hakim olduğu maçlarda rakiplerinin bıraktığı boşlukları bulmaya devam eden görüntüsüne, yeni transferler Salih ve Kenan’ı da katarak başladı maça... Topa gereksiz yere dokunan oyuncu sayısı az olunca pas trafiği zaman zaman keyif verdi. Pas trafiğinin getirisi coşku, stada gelen taraftarlara geçen sezonun şampiyonluk detayını anlatır gibiydi. Savunmada hata yapmayan, oturmuş kadrosu ile oyunu iki yönüyle iyi oynayan Beşiktaş rahat bir galibiyet alarak sezona iyi başlamayı başardı.

Ali Gültiken (Sabah) Sistemin gücü

Rizespor karşısındaki oyun, bu sezon için yine çok şey vaad ediyor. Birkaç hafta içinde Alex’in katılması, santrfor bölgesindeki transferin gerçekleşmesi ve diğer oyuncuların rekabete yüzde 100 hazır olmasıyla Beşiktaş, ligin en dominant takımı olacak. Dün akşamki oyunla başlangıç, bu mesajı çok açık bir şekilde verdi. Beşiktaş bu sezon ne yapar diye merak edenler, 38’lik Atiba’nın örnek performansına bakarlarsa cevabı bulabilirler.