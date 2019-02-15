Beşiktaş ilk peşinde

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek çıkışını sürdürmeyi ve önümüzdeki hafta evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine moralli çıkmayı hedefliyor.

Kara Kartal, rakibini yendiği takdirde bu sezon ilk kez üst üste üç maçını kazanmış olacak. Ayrıca ligin ilk yarısında aldığı 2 deplasman galibiyetini de ikinci devrede şimdiden geçecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Antalya ve Bursaspor maçlarını kazanan kadroyu değiştirmeden sahaya süreceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, yeni transfer Shinji Kagawa'yı ise karşılaşmanın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna alacağı gelen bilgiler arasında. Maç kadrosuna Quaresma dahil edilirken gözünde enfeksiyon oluşan Oğuzhan Özyakup, Malatya'ya götürülmedi.

(Sabah)