Beşiktaş ilk hazırlık maçında galip

Beşiktaş - Pendikspor: 2-1

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Tesisleri'nde devam eden Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş mücadeleye; Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Isimat Mirin, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Güven Yalçın ilk 11'i ile başladı. Pendikspor ise Mehmet Cingir, Mahmut Alioğlu, Kadir Doğukan, Süheyl Çetin, Erdinç Çepoğlu, Enes Aydın, Salim İyik, Ahmet Yazar, Oktay Balcı, Ömercan Sokullu ve Ozan Papaker ile sahaya çıktı. Karşılaşmada Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Mehmet Emin Tuğral ve Burak Kaplan hakem kadrosu görev aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında topa sahip olan taraf siyah beyazlılar oldu. Oğuzhan, Ljajic ve Dorukhan'ın görev aldığı orta sahada kısa pas oyununu iyi yapan Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

43'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın güzel ortasında Güven Yalçın kafayla topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

Siyah beyazlılar mücadelenin ikinci yarısına Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Alpay Çelebi, Roco, Ahmet Gülay, Erdem Seçgin, Necip Uysal, Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Oğuzhan Akgün ve Umut Nayir 11'i ile başladı. İkinci yarının hemen başında Pendikspor skora denge getirdi. 47'nci dakikada Ozan Papaker attığı gol ile skoru 1-1 yaptı.

Beşiktaş, 82'nci dakikada tekrardan öne geçti. Paslaşarak kullanılan kornerde topla buluşan Orkan'ın ortasında top doğrudan ağlarla buluştu: 2-1.

LENS VE CANER DİKKAT ÇEKTİ

Mücadelenin ilk yarısında Caner Erkin ve Jeremain Lens istekli oyunlarıyla dikkat çekti. Sol tarafta arkalı önlü oynayan iki isim, siyah beyazlıların hücumlarında etkili oldu. Öte yandan Quaresma da Güven'in attığı golde yaptığı asistle beğeni topladı.

BOL PASA DAYALI OYUN

Siyah beyazlılar mücadelenin büyük bölümünde topa sahip olan taraf oldu. Özellikle Ljajic, Oğuzhan Özyakup ve Dorukhan'ın görev aldığı ilk yarıda 3 oyuncu da üstüne düşen görevi yerine getirdi. Özellikle geçen sezon fazla şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup'un oldukça motive olması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Abdullah Avcı'nın yardımcıları da mücadeleyi kayıt altına aldı.

SİYAH BEYAZLI YÖNETİCİLER MAÇI TAKİP ETTİ

Beşiktaş'ın Pendikspor ile oynadığı hazırlık maçında siyah beyazlı yöneticiler takımı yalnız bırakmadı. Başkan Fikret Orman'ın yanı sıra yöneticiler Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Umut Güner, Ahmet Kavalcı ve Hüseyin Mican mücadeleyi takip etti.

VAR SİSTEMİ DENENİYOR

Beşiktaş - Pendikspor karşılaşmasında yeni sezon öncesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi de denendi. Mücadelede 6 kamera ile VAR sisteminin denemesi gerçekleştirildi.

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