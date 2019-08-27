Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi sona eren ve ismi Beşiktaş ile de anılan Ertaç Özbir, Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı.

Ankara ekibinin kısa süre içerisinde transferi açıklayacağı öğrenildi. Ertaç Özbir'in yarın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi de imzalaması bekleniyor.

29 yaşında ve 1,87 metre boyundaki Ertaç Özbir, 4'ü Ziraat Türkiye Kupası 14'ü ise Süper Lig olmak üzere geçen sezon 18 karşılaşmada görev aldı. Spor Toto Süper Lig'de 14 karşılaşmada bin 170 dakika sahada kalan Ertaç Özbir, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada 390 dakika süre aldı. Ertaç Özbir, Spor Toto Süper Lig'de toplam 51 karşılaşmada forma giydi.



