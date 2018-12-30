Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Burak Yılmaz satrancı!

Trabzonspor'u 1.9 milyon Euro'luk alacağı için TFF'ye şikâyet eden Burak Yılmaz, eski takımı Beşiktaş'la her konuda anlaşmaya vardı. Ancak kulübüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bu transferde ikinci aşamaya geçilemedi.

Burak'ın bedavaya gitme fikrine sıcak bakmayan bordomavili yönetim, TFF'nin verdiği son gün olan 4 Ocak tarihine kadar futbolcunun alacaklarını ödeyip, Beşiktaş'la masaya oturmanın hesaplarını yapıyor. Burak'ın alacaklarını bonservis bedeli karşılığında bırakması da Trabzonspor için bir diğer seçenek.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve ekibi bu iki plan üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncuyu ikna eden Beşiktaş ise gelişmeleri yakından takip ediyor. Burak Yılmaz'ı forvet listesinin en üstüne koyan siyah-beyazlılar, herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde diğer alternatiflere yönelecek. (Sabah)

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