Beşiktaş ile Olympiacos arasında Kevin Bua yarışı

Transferde kontratı biten oyunculara yönelen Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Basel forması giyen Kevin Bua olmuştu. 26 yaşındaki oyuncunun İsviçre ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Alman basınında Nürnberg'in de ilgilendiği belirtilen oyuncunun bir sonraki durağının Beşiktaş veya Olympiacos olacağı aktarıldı.

Oyuncunun daha önce Olympiacos ile anlaştığı iddiaları çıksa da Yunan basını, henüz transferin bitmediğini ve oyuncunun Olympiacos'a yakın olsa da Beşiktaş tercihini yok saymadığını aktarıyor.







