Beşiktaş ile Konyaspor arasında 36. maçına çıkacak

Spor Toto Süper Lig’de iki haftadır galibiyete hasret kalan ve Fenerbahçe ile Kayserispor maçlarından beraberlikle sahadan ayrılan Beşiktaş, ligin 25.haftasında yarın evinde Atiker Konyaspor’u ağırlayacak. Konyaspor ile ligde 35 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar bu maçlardan 19 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar, 12 kez de puanları paylaştı. Yarın 19.002da Vodafone Park’ta seyircisi önünde Konyaspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, evinde rakibiyle oynadığı son 3 maçtan da galip ayrılmayı başardı. İki taraf arasında ligin ilk yarısında Konya’da oynanan maç ise 2-22lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Ali Palabıyık yönetiminde iki takım

Yarın 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak olan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Sekan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Beşiktaş, Ali Palabıyık’ın düdük çaldığı 12 maçta 5 galibiyet 4 de mağlubiyet aldı. Konyaspor ise Palabıyık’ın yönettiği 16 maçta sahadan 7 galibiyet 8 de mağlubiyet aldı.

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Burak Yılmaz’da Konyaspor filelerine 11 gol

Beşiktaş’ın devre arasında Trabzonspor’dan renklerine bağladığı Burak Yılmaz, kariyerinde Konyaspor’a karşı 13 maçta forma giydi. Bu maçların 12’sine 11’de başlayan tecrübeli golcü, Konya ağlarına tam 11 gol bıraktı. Burak Yılmaz, Bursaspor(13), Sivasspor (13), Antalyaspor (12) ve Kayserispor’dan (12) sonra kariyerinde en çok gol attığı takım 11 ile Konyaspor oldu.

Konyaspor’da sarı kart alarmı

İki takım arasında oynanacak kritik maç öncesinde Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz, cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte Medel ve Quaresma da sarı kart sınırında bulunuyor. Öte yandan Fenerbahçe derbisinde yedek olmasına rağmen Dirar ile yaşadığı polemik sonucu sarı kart gören ve geçtiğimiz hafta Kayseri deplasmanında cezasını dolduran Necip Uysal, Günei’in görev vermesi halinde forma giyebilecek. Konuk Konyaspor’da ise Ferhat Öztroun, cezası nedeniyle forma giyemezken, Uğur Demirok, Fofana, Traore, Yatabare, Marko Jevtovic, Jahovic, Ali Turan ve Volkan Fındıklı sarı kart sınırında bulunuyor.