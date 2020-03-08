Beşiktaş ile Atletico Madrid arasında anlamlı maç!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenlenen Vodafone Kupası’nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ve Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geldi. 33 bin kişinin tribünleri doldurduğu Vodafone Park’ta oynanan maçta Atletico Madrid, Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek Vodafone Kupası’nı müzesine götürdü.

Atletico Madrid, 37’nci dakikada Charlyn´in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının bitimine 3 dakika kala konuk ekip, 42’nci dakikada Olga Garcia’nın attığı golle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Atletico Madrid, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Çebi’yle birlikte tribünden izledi.

Müsabakanın ardından kupa töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Vodafone Kupası’nı iki takımın kaptanına verdi. Kupa töreni sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Tarihe geçen taraftar rekoru

Beşiktaş ile Atletico Madrid arasında oynanan maçı 33 bin taraftar takip ederken, bu sayı, Türkiye’de en fazla seyircinin takip ettiği kadın futbol maçı olarak tarihe geçti. Mücadele sonunda her iki takımın futbolcuları orta yuvarlağın üzerine dizilerek üçlü çektirdi.

Mücadele öncesi iki takım futbolcuları İstanbul Boğazı’nda tekne turu yaptı. Kadın futbolcular, boğaz turunda güneşli havanın ve boğazın keyfini çıkarırken, müzik eşliğinde renkli dakikalar yaşadı. Futbolcular, 8 Mart Kadınlar Günü’nü de kutlamış oldu.