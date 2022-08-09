Transferde ismi sık sık Beşiktaş ile anılan Sporting'in 24 yaşındaki futbolcusu Jovane Cabral'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

A Bola'da yer alan habere göre geçtiğimiz sezon Premier Lig'de küme düşen ve bu sezon Championship'te mücadele eden Burnley'nin Jovane Cabral ısrarı sürüyor.

Cabral sıcak bakmıyor

Yeniden Premier Lig'e çıkma hesapları yapan İngiliz ekibi, Cabral transferi için 4 milyon Euro bonservis, bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ve 1 milyon Euro da bonuslar içeren resmi bir teklif sundu.

İki kulübün bu şartlar altında anlaşmaya yakın olduğu aktarılanlar arasında yer alırken, 24 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu kendisine sunulan teklife sıcak bakmadı ve transfer çıkmaza girdi.

Yeni teklif yapılacak

Bu gelişmelerin ardından transferden vazgeçmeyen ve ısrarını sürdüren Burnley'nin, ilerleyen günlerde daha yüksek ve iyi şartlar içeren yeni bir teklif sunması bekleniyor.

Beşiktaş iddiaları

Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek 24 yaşındaki oyuncunun ismi bir süredir Beşiktaş ile transfer iddialarında yer alıyordu. Geçtiğimiz günlerde ise transfer için Burnley ile karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlı ekibin en büyük aday olduğu ileri sürülmüştü.

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısını Lazio'da kiralık olarak geçiren Cabral, iki ekiple toplam 21 maçta görev yaparken 4 kez filleri havalandırmış ve 1 kez de asist yapmayı başarmıştı.

İlgili Haberler Beşiktaş'tan Pjanic ve Depay açıklaması



