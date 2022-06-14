Beşiktaş ile Altay Kazımcan transferinde son durum!

Süper Lig 'den düşen Altay'da Kazımcan Karataş'ın transferi ile ilgili Beşiktaş Kulübü ile pazarlıklar sürüyor. Geçen sezonki kadronun en değerli isimlerinden olan altyapı patentli oyuncuya teklif yağarken, en ciddi alıcının Kartal olduğu öğrenildi.

İstanbul ekibinin Kazımcan'ın bonservisi için 15 milyon lira teklif ettiği, bu rakamın yarısını hemen, geri kalan bölümünü de 8 taksitle ödemeyi taahhüt ettiği öğrenildi. Ancak Altay yönetiminin 2 milyon Euro'da direttiği ve ücretin tamamını talep ettiği ifade edildi. İki kulüp arasında pazarlıklarda orta noktada buluşulması ve genç oyuncunun Beşiktaş'a transfer olması bekleniyor. (Yeni Asır)