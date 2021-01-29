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Beşiktaş - İlbank maç sonucu: 0-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 26. haftasının açılış maçında İlbank, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-0 yendi.

29 Ocak 2021, Cuma 23:46 Son Güncelleme:
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Beşiktaş - İlbank maç sonucu: 0-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 26. haftasının açılış maçında İlbank, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Selçuk Görmen, Aylin Turnaoğlu

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan (Adlin Kaymaz, Tuana Öztürk, Deniz Hakyemez, Erçe Su Kasapoğlu)

İlbank: Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Birgül Parlak, Jack, Mori (Ceren Önal, Tuğçe Öcal, Melda Güler, Eylül Karadaş)

Setler: 18-25, 23-25, 22-25

Süre: 74 dakika (22, 27, 25)

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