Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın acı günü

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı’nın vefat eden annesi Özen Adalı’nın cenazesi dün Adana’da toprağa verildi.

16 Eylül 2019, Pazartesi 06:01
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Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın acı günü

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı’nın vefat eden annesi Özen Adalı, dün Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

Serdal Adalı, Adana Asri Mezarlığı Camisi’nde öğleyin kılınan cenaze namazı öncesinde ailesiyle taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Özen Adalı’nın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Adalı ailesi, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.



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