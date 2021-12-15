Beşiktaş ikinci Başkanı Adnan Dalgakıran Siyah-Beyazlılardaki yeni teknik direktör belirsizliği ile ilgili olarak FANATİK’e açıklamalarda bulundu.

Dalgakıran, “Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyi bırakmalıyız. Türk futbolunun sportif ve finansal performansı, mevcut anlayışın artık sürdürülemez olduğunu açıkça gösteriyor. Sahada oynanan 90 dakikanın arkasında iyi planlanan strateji, organizasyon ve çalışkanlık olmalı. Futbol sadece sahada taktik ve oyuncu seçiminden ibaret değildir. Farklı disiplinlerin uyumu ve bunun sahaya yansıması önemlidir” ifadelerini kullandı.

‘Genç, dinamik ve mücadeleci’ Yenilikçi bir adım atmaları gerektiğini belirten Dalgakıran, “Genç, dinamik, değer kazanan, mücadeleci ve birbiriyle uyum içerisindeki oyuncuların doğru seçimi kadar, onları sahaya hazırlayan ekibin oyuncu grubuyla uyumu, modern futbol bilgisi, empati yeteneği, bilgiyi aktarma kabiliyeti de çok önemli. Mevcut düzenin sonuna gelindiğini herkes görüyor” yorumunda bulundu.

‘Başkan Çebi liderliğinde...’

Dalgakıran, “Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi liderliğinde bu değişim sürecini başlatmaya ve bu konuda Türk futboluna liderlik etmeye kararlıdır. Olmayan paralar ile yüksek harcamalar yapmayı vizyon olarak görenlerden olmayacağız. İçinde bulunduğumuz yıkımı değişim için fırsata çevirmeye kararlıyız” sözlerini sarf etti.

Orhan Yıldırım