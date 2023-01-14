Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş 'ta kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Süper Lig ekibinden ayrılmak isteyen tecrübeli futbolcunun, siyah-beyazlıların gündemine geldiği öne sürüldü. Beşiktaş kurmaylarının transfer dönemine Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket ettiği belirtildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir" denildi.

ABOUBAKAR'LA ANLAŞMA TAMAM

Skorer’in edindiği bilgiye göre; Kamerunlu yıldızın Al-Nassr ile fesih görüşmelerinde sona geldiği ve siyah-beyazlıların Aboubakar ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte Vincent Aboubakar kısa süre içinde İstanbul’a gelerek Beşiktaş’a imza atacak. Beşiktaş’ın Vincent Aboubakar’ı Kayserispor maçına yetiştireceği öğrenildi. Yıldız forvetin, Beşiktaş’ın Weghorst’tan elde ettiği 3 milyon eurodan daha az bir yıllık ücret alacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un ayrılmasının Jackson Muleka'ya da talip çıktı. Cezayir basınında yer alan haberlere göre; Mısır temsilcisi Al Ahly, Demokratik Kongolu santrforu transfer etmek için Beşiktaş'a resmi ilgi kağıdı yolladı.

DIA SABA GÜNDEMDE

Habertürk'ün haberine göre; Sivasspor 'dan ayrılmak istediğini açıklayan ve maç kadrosuna dahil edilmeyen Dia Saba, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Siyah-beyazlıların transfer gündemindeki İsrailli on numara için Rıza Çalımbay, "Dia Saba'nın anlaşması ilk yarıya kadar. İlk yarıda ayrılacak. Ayrılmak istiyor. Teknik direktör olarak ayrılmasını istemem ama gitmek isteyen oyuncuyu tutamayız. Saba kalan maçlarda inşallah iyi bir performans gösterip gidebilir. Yapacak bir şey yok. Gönlü yoksa veya isteksizse bizde durması doğru değil. Konuşup ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Dia Saba, Sivasspor formasıyla bu sezon 20 resmi müsabakada şans buldu. İsrailli on numara bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırma başarısı gösterdi. Dia Saba takım arkadaşlarına da 7 gol pası verdi. 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Hapoel Haifa altyapısında futbola başlayan Dia Saba daha sonra sırasıyla Beitar Tubruk, Maccabi Tel Aviv, Hapoel Beer Sheva, Bnei Sakhnin, Maccabi Petah Tikva, Maccabi Netanya, Guangzhou Evergrande ve Al Nasr formaları giydi.

FERNANDO MU BARİNOV MU?

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlı idareciler, Lokomotiv Moskova’nın kapısını çaldı. 26 yaşındaki Barinov için Rus ekibi 2 milyon Euro beklentisi olduğunu iletti. Antalyaspor da Fernando’ya karşılık 1.5 milyon Euro talep etti.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde ilk hedefi santrfor olurken, orta sahaya takviye de gündemde. Teknik direktör Şenol Güneş'in, "6 ve 8 numara oynayabilen oyuncu istiyorum" talebi sonrası araştırmalar yapan siyah-beyazlılar, Lokomotiv Moskova'nın kaptanı Dmitri Barinov için görüşmelere başladı. Beşiktaş, 26 yaşındaki Rus futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı hedefliyor. Kulübüyle 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun menajeriyle görüşmeye başlayan Beşiktaşlı idareciler, olumlu geri dönüşler aldı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Bu doğrultuda Barinov'un kulübüyle de temas kuran siyah- beyazlılar, 2 milyon Euro'luk beklentiyle karşılaştı. Rusya Milli Takımı'nın da formasını giyen deneyimli futbolcunun piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor. Kartal, bu bölge için bir isme daha kanca attı. Antalyaspor'da oynayan ve 1 sezon daha kontratı olan Fernando Martins'in fiyatı soruldu.

Akdeniz kulübü, 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya 1.5 milyon Euro değer biçti. Siyah-beyazlılar, iki oyuncu için de resmi teklifini iletip, uygun görülen ismi kadroya katacak.







