Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe ile oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF’ye başvuran Beşiktaş, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’ndan (IFAB) olaya ilişkin tavsiye görüşü istedi. Beşiktaş Kulübü’nün Twitter hesabından dün, IFAB’ın Twitter hesabına yönelik yapılan paylaşımda, Futbol Kural Kitabı’nın “Oyunun Başlaması ve Tekrar Başlaması” hakkındaki 8. maddesi hatırlatılarak, “Tarafınızca belirlenen kuralların 8. maddesinin 2. fıkrasının açıkça ihlal edilmesi, Göztepe maçının skorunu doğrudan etkilemiştir. Olaya ilişkin tavsiye görüşünüzü bekliyoruz” denildi.

‘Karar açıklanacak’

Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda “topun kendisi yerine rakibe verildiği” iddiasıyla TFF’ye başvurmuştu. Dün Riva’da düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş’ın başvurusuyla ilgili olarak konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Göztepe- Beşiktaş maçının tekrarlanıp tekrarlanmayacağına ilişkin karar birkaç güne açıklanır. Konunun bizle alakası yok. İki maçla ilgili bu yönde bir başvuru var ve kurulların vereceği kararı bekliyoruz. MHK’nın incelemeleri ve IFAB’la görüşmeleri devam ediyor” dedi.