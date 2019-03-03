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Beşiktaş IEM Challenge Katowice 2019 turnuvasını üçüncü olarak tamamladı

IEM Challenge Katowice 2019’da Assassins’i mağlup eden Beşiktaş, Polonya’dan üçüncü olarak ayrıldı.

03 Mart 2019, Pazar 12:39
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Beşiktaş IEM Challenge Katowice 2019 turnuvasını üçüncü olarak tamamladı

Ülkemizi kadın CS: GO arenalarında temsil eden önemli ekiplerden Beşiktaş, katıldığı IEM Challenge Katowice 2019 turnuvasını üçüncü olarak bitirdi.

İyi başladığı yarı final müsabakasında Dignitas fe‘ye 2-1 kaybeden temsilcimiz, dün oynanan üçüncülük maçında Assassins ile karşılaştı. bo3 formatında oynanan karşılaşma TSİ 14.00’da başladı. İlk harita Beşiktaş tarafından Cache olarak belirlendi. İlk yarıyı 12-3 önde kapatan Assassins, ikinci yarıyı da round vermeden bitirdi ve maçtan 16-3 galip ayrıldı. Seriyi 1-0’a getiren Assassins, ikinci harita olarak da Inferno seçiminde bulundu. Bu haritanın ilk yarısında ise 12-3 Beşiktaş üstünlüğü vardı. Assassins, ikinci yarıda bir geri dönüş yapmaya çalışsa da temsilcimiz buna müsaade etmeyerek maçtan 16-13 galip ayrıldı. Seri 1-1’e gelerek üçüncü harita olan Train’e uzadı. Bu haritada da ilk yarıyı 9-6 geride kapatan Beşiktaş, beklenen geri dönüşü gerçekleştirdi ve maçtan 16-13 galip ayrılarak turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. (Playerbros)

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