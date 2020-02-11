Beşiktaş idmanında Sergen Yalçın şov

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden Dorukhan ve ayağına darbe aldığı için dinlendirilen Gökhan katılmadı. Koşu ve istasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda Gaziantep maçında 11’de sahaya çıkan futbolcular daha sonra salonda takımdan ayrı çalışırken, Ljajic saha çalışmasına devam etti. İkinci yarıda oyuna giren Boateng ise diğer futbolcularla salona geçti. İdman, pas ve top kapma çalışmalarının ardından son bölümde oynanan çift kale maçla sona erdi. Kara Kartal’ın yeni teknik adamı Sergen Yalçın, idman sırasında topla yaptığı hareketlerle mini bir şov sergileyerek eski klasından bir şey kaybetmediğini gösterdi.