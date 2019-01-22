Beşiktaş idmanında Quaresma detayı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Bş. Bld. Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman salonda yapılan ısınma hareketleri, denge ve kuvvet çalışması ile başladı. Daha sonra sahada yapılan pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik çalışmasının yer aldığı programlar uygulandı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu arada Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edilen Quaresma'nın idmandaki neşeli halleri gözlerden kaçmadı.