Beşiktaş idmanı kıran kırana geçti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde yağmur altında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Siyah- Beyazlılar, ısınma koşularının ardından pas ve dar alan uygulamaları üzerinde durdu.

Ardından yarı sahada çift kale maç oynayan futbolcular, günü şut çalışmasıyla tamamladı. Dünkü idman sırasında oyuncular arasında kıran kırana mücadeleler dikkatlerden kaçmadı. Teknik direktör Şenol Güneş’in, oyuncularının hırslı futbolundan dolayı memnun olduğu bildirildi.

Adriano geri döndü

Haftanın ilk antrenmanında salonda çalışan Adriano Correia, dünkü idmanda takımla birlikte yer aldı. Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens, çalışmaya katılmadı. Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu sabah gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak Siyah-Beyazlı ekip, daha sonra özel uçakla Alanya’ya gidecek.