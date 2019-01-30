İtalyan basını, Serie A devi Roma'nın Beşiktaş'ta forma giyen Hırvat stoper Domagoj Vida için transfer teklifinde bulunacağını öne sürmüştü.

Menajerler tarafından Inter ve Fulham'a da önerildiği iddia edilen 29 yaşındaki savunmacıyla ilgili olarak Beşiktaş İdari Direktörü Ali Naibi'den açıklama geldi.

Çizme'de yayın yapan Tele Radio Stereo'ya konuşan Naibi, Vida'nın Roma'ya gidip gitmeyeceğiyle ilgili soruya "Roma, bize Vida'yı mı sormuş? Şu anda bu konu hakkında yorum yapamam." şeklinde yanıt verdi.

Sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan başarılı savunmacı, bu sezon Siyah Beyazlı ekipte 23 maçta görev yaptı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler