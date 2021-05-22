Beşiktaş Icrypex, yarın Anadolu Efes’i ağırlayacak

Üç galibiyete ulaşan tarafın tur atlayacağı seride 2-0 önde olan Anadolu Efes, maçı kazanması halinde finale yükselecek. Siyah-beyazlı takım, galip gelmesi durumunda 2 Haziran Çarşamba günü oynanacak 4. karşılaşmaya da ev sahipliği yapacak. Gerekmesi halinde 5. maç ise 4 Haziran Cuma günü Anadolu Efes’in sahasında oynanacak.

Anadolu Efes, evinde oynadığı ilk iki maçı 96-77 ve 104-86’lık skorlarla kazanmıştı.

Serinin kazananı, Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

AA