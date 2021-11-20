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Beşiktaş Icrypex-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftası, Beşiktaş Icrypex-Fenerbahçe Beko derbisine sahne olacak. Beşiktaş Icrypex-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları haberimizde.

20 Kasım 2021, Cumartesi 18:51 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Icrypex-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftası, Beşiktaş Icrypex- Fenerbahçe Beko derbisine sahne olacak. 21 Kasım Pazar günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde yapılacak maç saat 21.00’de başlayacak. Müsabaka, Tivibu Spor 2 kanalında yayımlanacak.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig ’de geride kalan 8 maçta 5 galibiyetle 6. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 8 maçın 7’sini kazanarak liderlik koltuğunda oturuyor.

Takım İstatistikleri (Beşiktaş Icrypex - Fenerbahçe Beko):

Toplam sayı: 71.38 – 82.63

2 sayı: %47.99 - %59.48

3 sayı: %32.79 - %35.48

Serbest atış: %75.54 - %80.0

Ribaund: 32.38 – 29.25

Asist: 15.38 – 21.75

Top çalma: 6.75 – 6.50

Top kaybı: 11.88 – 12.25

Blok: 2.75 – 1.75

İstatistik Liderleri (Beşiktaş Icrypex - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Dedric Lawson 13.63 - Nando De Colo 12.80

Ribaund: Dedric Lawson 8.75 - Jan Vesely 6.80

Asist: Jordan Bone 3.50 - Pierria Henry 6.60

Top çalma: Dedric Lawson 1.88 - Jan Vesely 1.80

Blok: Dedric Lawson 0.75 - Ahmet Düverioğlu 0.88

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